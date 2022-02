Fórmula 1: Haas VF-22 pela primeira vez em pista | AutoSport

A Haas foi a primeira equipa a apresentar o monolugar de 2022 ao público, através de imagens digitais. Esta manhã, a equipa publicou um vídeo onde se pode ver o VF-22 a sair da box para a pista do circuito Barcelona-Catalunha.

A Haas foi a primeira equipa a apresentar o monolugar de 2022 ao público, apenas com imagens digitais do VF-22. A pretensão da equipa é regressar às lutas pelas posições intermédias do pelotão e deixar de vez o fundo da grelha, por onde passaram nas últimas três épocas. O VF-22 é o primeiro carro desenhado nas novas instalações de design da Haas em Maranello.

Ficam assim a faltar fazer o shakedown, o primeiro teste em pista aos sistemas, a McLaren e a Alpine, que revela apenas hoje o A522.

