Fórmula 1: Haas testa o chassis esta semana | AutoSport

Tendo sacrificado a época de 2021, o monolugar da Haas para 2022 progride a bom ritmo e dentro do expectável, sublinhou Günter Steiner que adiantou ainda que o primeiro “crash test” ao monocoque está marcado para esta semana.

“Fizemos alguns testes de colisão preliminares, porque não se faz imediatamente ao chassis completo, faz-se em partes”, afirmou Steiner. “Fizemos um bom desenvolvimento no nosso teste de colisão. Penso que é no final de dezembro, pouco antes do Natal, que o último teste de colisão está planeado. Estamos prontos para isso e, esperamos, passar. É esse o objetivo”.

O responsável pela equipa explicou que, ao contrário de 2021, está planeado que o monolugar de 2022 seja montado em Itália e depois segue para Espanha. “O carro será montado antes, e este ano voltamos a montá-lo em Itália, como fizemos antes. Não o fizemos no ano passado porque era um carro existente. Foi o carro de 2020, que acabamos por reconstruir e mudar algumas peças. Mas vamos enviá-lo novamente para Itália, porque todos com funções técnicas estão lá e muitas das peças são feitas pela Dallara, por isso é melhor estarmos nas suas instalações quando montarmos o primeiro carro e depois, de lá, levamo-lo para Espanha”.