Fórmula 1: Haas termina contrato com Nikita Mazepin | AutoSport

A Haas rescindiu oficialmente contrato com Nikita Mazepin e com a Uralkali, o até agora patrocinador principal da equipa de Fórmula 1. A equipa não anunciou ainda o substituto de Mazepin, mas deverá ocorrer logo no início da próxima semana, já que no dia 10 de março iniciam-se mais 3 dias de testes de pré-temporada. Pietro Fittipaldi é o piloto mais bem colocado para assumir o lugar, pois conhece bem a equipa, tem mais de 7000 km de testes feitos, é o piloto com mais tempo de simulador no novo VF-22 e seria a opção que garantiria mais estabilidade à equipa no imediato.

Recordamos que após o ataque militar russo à Ucrânia, ainda em Barcelona, a Haas retirou o logótipo do seu patrocinador russo Uralkali do carro e de todo o material da equipa. A empresa russa é propriedade do pai do piloto, Dmitry Mazepin, que tem ligações próximas a Vladimir Putin. Pode ler-se no breve comunicado emitido hoje de manhã, que a “equipa está chocada e entristecida com a invasão da Ucrânia e deseja um fim rápido e pacífico do conflito”.

O melhor resultado do piloto russo na Fórmula 1 foi o 14º lugar no GP do Azerbaijão.