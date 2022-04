Fórmula 1: Haas sem pressa em desenvolver VF-22 | AutoSport

A Haas de 2022 está longe daquilo que vimos nos últimos anos da equipa norte-americana. O regresso de Kevin Magnussen acabou por ser benéfico, necessitando apenas que Mick Schumacher se junte ao companheiro de equipa nos pontos para disputar o segundo pelotão.

Como em 3 das quatro provas já realizadas a Haas pontuou e deu provas de um bom desempenho do VF-22, a equipa não tem muita urgência em atualizar o seu monolugar, com receio de perder algum fulgor.

“Quero ver o que precisamos de fazer, mas antes temos de ver onde estamos”, disse Günther Steiner, citado pelo MotorsportWeek.com. “Não tenho pressa de transformar o carro. Quero ter a certeza de que, quando colocamos algo no carro, conseguimos algo diferente. Caso contrário, só nos enganamos a nós próprios e dizemos ‘da próxima vez será melhor porque trazemos um novo flap aqui, flap ali’. Estamos a trabalhar, juntamos as atualizações, fazemos simulações. Uma vez que os dados estejam corretos, entramos em produção. Tão simples como isto”.

É claro que se a Haas tomar todos estes passos, certificando-se de que tem todos os dados de que necessita para estar confiante com uma atualização, isso faz com que o processo seja longo, uma vez que as peças teriam então de ser fabricadas depois de uma decisão ter sido tomada, levando várias semanas para isso ocorrer.