Fórmula 1: Haas sem nada a esconder da FIA acerca da relação com a Ferrari | AutoSport

A ligação entre Haas e Ferrari tem sido tema de conversa nos últimos tempos, principalmente depois de Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, ter levantado a questão que com uma relação tão próxima entre as duas estruturas era muito difícil que não existisse troca de informação, que é proibida pelos regulamentos.

Do que se sabe não foi apresentada qualquer queixa formal e por isso não existe uma investigação oficial, mas houve de facto uma visita informal da FIA às instalações da equipa norte-americana, confirmado pelo chefe de equipa, Günther Steiner.

Em Imola, Günther Steiner deixou claro que a porta da Haas está sempre aberta para a FIA e sem nada a esconder sobre a relação da sua equipa com o fornecedor Ferrari.

“A FIA está a acompanhar o que estamos a fazer”, disse Steiner ao Motorsport.com. “Estiveram novamente ontem [quarta-feira] nos nossos escritórios para inspecionar, e convido-os: podem vir uma vez por semana, uma vez por dia, sempre que quiserem. Não temos nada a esconder. Trabalhamos de acordo com os regulamentos, por isso não sei o que a FIA… se está a decorrer uma investigação, se procuram responder às pessoas que lhes fizeram perguntas, não sei o que estão a fazer”, concluiu o responsável.