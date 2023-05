Fórmula 1: Haas pode ter acordo de patrocínio com a Alfa Romeo já em 2024 | AutoSport

Ainda antes da confirmação da parceria entre Audi e Sauber para o ano de estreia da nova geração de unidades motrizes na Fórmula 1, 2026, já a Alfa Romeo tinha anunciado o fim da sua ligação à estrutura suíça no final da desta temporada. Os responsáveis da marca italiana, que começou a sua parceria com a Sauber desde 2018, tinham avisado que pretendem manter a Alfa Romeo na Fórmula 1, mas não deram mais pormenores sobre qual seria o próximo passo. Dando continuidade ao que tinham avançado em novembro passado, a publicação RacingNews365.com avança hoje que o negócio entre Haas e Alfa Romeo pode avançar já na próxima época, com um valor de patrocínio de cerca de 18 milhões de euros por ano.

A publicação sublinha que as negociações estavam planeadas para Imola, mas devido ao cancelamento, as conversas entre Haas e Alfa Romeo foram adiadas para o Mónaco.

A equipa norte-americana anunciou na temporada passada um novo patrocinador principal, que deu condições financeiras como a estrutura nunca tinha tido. O orçamento da Haas passou a contar com mais 20 milhões de dólares devido ao novo patrocinador, um valor igual ao que a publicação avança para o possível acordo com a Alfa Romeo.

Ainda em fevereiro passado, Philippe Imparato, o CEO da Alfa Romeo, confirmou que “no final de Junho decidimos qual será o nosso futuro no desporto automóvel”. O responsável pela marca italiana admitiu que “não excluímos nada, mas o certo é que existe uma intenção de continuar a correr. Este ano estaremos a celebrar o nosso centenário, resta saber se permanecemos na Fórmula 1 ou se avançaremos para os protótipos”.