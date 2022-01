Fórmula 1: Haas pode ser a primeira equipa a apresentar monolugar | AutoSport

A Haas passou o teste de colisão obrigatório ainda em dezembro, o que mostra que o processo de desenvolvimento do novo monolugar decorre aparentemente sem problemas e que não há atrasos nem contratempos. A equipa focou-se a 100% em 2022 o que resultou numa época 2021 fraca com resultados perto do desastre.

Em entrevista à RTL, Günther Steiner voltou a reafirmar que é seu desejo voltar ao meio do pelotão e deixar as posições do fundo da grelha.

“O meu desejo é que possamos estar no meio do pelotão, para que os nossos jovens possam lutar. E vermos agora como são bons. Não sabemos o quão bons são comparados com os outros pilotos. Quero que como equipa possamos avançar, depois de termos parado de evoluir em 2019”.

O desejo de Steiner em querer provar que a equipa é capaz de voltar a posições mais acima da grelha, por onde já andaram, que pode acontecer que a Haas revele o seu monolugar mais cedo que a primeira data marcada para o efeito, 10 de fevereiro pela Aston Martin.

“Vamos apresentar o carro no início de fevereiro. Podemos ser os primeiros a apresentá-lo”. Sobre a possível cor do carro, que deverá ser novamente branco na sua maioria, Steiner não quis comentar. “Não vou dizer nada. Caso contrário, tirarei o elemento surpresa.”