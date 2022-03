Fórmula 1: Haas pode perder primeiro dia de teste no Bahrein | AutoSport

Os dois carros da Haas e restante material ainda se encontram no Reino Unido depois do avião que deveria transportar o equipamento para o Bahrein ter ficado parado no aeroporto de Istambul com problemas técnicos. Ainda hoje de manhã demos conta do que pensa Mick Schumacher sobre os últimos dias, depois da situação vivida com Nikita Mazepin e o patrocinador principal. O piloto alemão apelidou-os de turbulentos e por essa altura não devia ainda saber o que o futuro reservava para a equipa.

A Haas confirmou o atraso no envio do material, que como aconteceu com as restantes equipas, deveria chegar hoje ao Bahrein. A equipa norte-americana enfrenta agora uma corrida contra o tempo para receber todo o material antes do início dos 3 dias de teste de pré-temporada que começa na quinta-feira.

“Podemos ser capazes de ter que cancelar o primeiro dia de testes”, afirmou Günther Steiner ao Auto Motor und Sport, que avançou com esta informação. “Todas as outras equipas têm um avanço de dois dias na preparação”.

Pode ser concedido à Haas rodar o carro em pista no domingo, após o fim dos testes, mas isso não é certo neste momento.