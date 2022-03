Fórmula 1: Haas perde primeira manhã do teste do Bahrein | AutoSport

Como o AutoSport deu conta anteriormente, o avião que transportou a carga da Haas para o Bahrein ficou retido em Istambul devido a problemas técnicos e atrasou o seu envio. Todo o material deveria ter chegado na segunda-feira passada ao Bahrein, como aconteceu com o resto das equipas, mas a Haas só o recebeu na noite de terça-feira. Ainda assim, a equipa não se deu como derrotada e está a trabalhar para não perder o primeiro dia completo do último teste da pré-temporada, que começa amanhã às 7 horas (de Portugal continental). A Haas planeia entrar em pista com o VF-22 no período da tarde com Pietro Fittipaldi ao volante.

“A carga da equipa chegou tarde ontem à noite ao circuito no Bahrein”, pode ler-se numa breve declaração da Haas.”Este atraso terá impacto no nosso programa, mas o nosso objetivo é estar em pista para a segunda sessão na tarde de quinta-feira”.

A equipa ainda não anunciou o piloto que substituirá Nikita Mazepin durante a época.