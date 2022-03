Fórmula 1: Haas negou saída de Nikita Mazepin | AutoSport

A permanência de Nikita Mazepin na F1 parece ser cada vez mais improvável, em resultado da invasão militar russa à Ucrânia, mas a Haas negou os relatos que dão conta da saída do piloto da equipa.

O canal da Sky na Alemanha avançou, no início desta semana, que o piloto russo deixaria Haas e seria substituído pelo piloto de reserva Pietro Fittipaldi, assim como o jornalista Sergio Rodríguez Fuentes, como demos conta anteriormente. Contudo, a Haas confirmou aos britânicos da Sky Sports News que estes relatos não são verdadeiros, sem adiantar mais pormenores e na mesma altura em que a pressão internacional sobre a Rússia se intensifica.

Recordamos que segundo a decisão da FIA, Nikita Mazepin pode continuar a competir na Fórmula 1, mas sem representar a Rússia. A exceção para já, é o GP da Grã-Bretanha, depois do Motorsport UK banir de todas as competições no seu território qualquer piloto com licença desportiva russa ou bielorrussa.