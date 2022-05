Fórmula 1: Haas espera “quatro ou cinco corridas” antes de atualizações | AutoSport

O GP de Espanha costuma ser o evento que marca a vinda de grandes pacotes de atualizações para os monolugares de Fórmula 1. Com a entrada do novo regulamento técnico este ano, algumas equipas já o foram fazendo, mas a Ferrari, por exemplo, esperou pela prova no circuito de Barcelona-Catalunha para mostrar o desenvolvimento do F1-75. A Haas, que teve um bom início de temporada, decidiu ainda não apresentar qualquer atualização para o VF-22, como revelou o chefe da equipa, Günther Steiner.

“Decidimos esperar um pouco mais com as atualizações porque acho que mesmo sem as ter trazido ainda temos performance no carro que temos que usar na pista”, salientou Steiner. “Às vezes conseguimos, às vezes não.”

O responsável prometeu que a equipa só terá um bom pacote de atualizações dentro de quatro ou cinco corridas.

“Temos um bom pacote de atualizações a chegar dentro de quatro ou cinco corridas, por isso estou confiante e sobre o que os outros estão a trazer, agora não sei, mas saberei muito mais na próxima segunda-feira”, afirmou Steiner.

Mick Schumacher confia na estratégia da equipa sobre este tema e não pensa que as atualizações seriam benéficas neste momento.

“Acho que ainda não entendemos o carro 100% – acho que ninguém entende – porque ainda estamos a tentar descobrir por que o carro se comporta da maneira que se comporta”, disse o piloto alemão. “Se o carro continuar igual, depois de cinco corridas podemos conhecer um pouco melhor porque é o mesmo, mas estamos constantemente a mudar para torná-lo mais rápido”, concluiu Schumacher.