Fórmula 1: Haas decide na próxima semana parceria com patrocinador principal | AutoSport

Após ser retirado o logótipo do patrocinador russo de todos os elementos da equipa Haas, incluindo o carro, Günther Steiner deixou para a próxima semana uma decisão sobre o que vai acontecer durante a época com o parceiro russo. No entanto, Steiner diz estar confiante que a equipa vai competir na Fórmula 1 normalmente, mesmo que o lugar de Nikita Mazepin tenha que também ser discutido.

Em declarações aos meios de comunicação social hoje em Barcelona, Steiner afirmou que o logótipo da Uralkali, a empresa russa de fertilizantes propriedade de Dmitry Mazepin e patrocinador principal da equipa, foi removido ontem, mas que “temos de resolver todas as questões legais, sobre as quais não posso falar, na próxima semana. Trabalharemos nesse tema na próxima semana”.

O chefe de equipa da Haas explicou que a decisão de retirar o logótipo do patrocinador principal foi tomada em conjunto com o dono da equipa, Gene Haas, e a própria Uralkali, mas que “não há nenhum revés do lado da competição da equipa por causa disto, nenhum mesmo, só precisamos de rever as questões comerciais”.

O futuro de Nikita Mazepin também não é claro, como o AutoSport deu conta ainda hoje de manhã. Steiner disse que o futuro do piloto russo “precisa de ser resolvido”, acrescentando que “não há garantias em lado nenhum, como eu disse antes, precisamos de ver como tudo isto se desenvolve. Há mais do que equipas de Fórmula 1 aqui, há governos envolvidos, por isso não tenho garantias”.