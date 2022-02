Fórmula 1: Haas apresentou o VF-22, o primeiro monolugar de 2022 | AutoSport

A Haas foi a primeira equipa a apresentar o monolugar de 2022 ao público, apenas com imagens digitais do VF-22. A pretensão da equipa é regressar às lutas pelas posições intermédias do pelotão e deixar de vez o fundo da grelha, por onde passaram nas últimas três épocas.

A equipa continua a apostar na pintura com cor branca, vermelha e azul, muito parecida com aquela do ano passado. O VF-22 é o primeiro carro desenhado nas novas instalações de design da Haas em Maranello.

A ansiedade é muita para poder ver um pouco do que são os carros de Fórmula 1 à luz do novo regulamento técnico. Obviamente, as dúvidas ainda não estão sanadas, porque qualquer fã quer ver os carros em pista e perceber se as alterações regulamentares resultam em corridas mais disputadas.