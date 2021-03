Fórmula 1: Haas apresentou o seu novo VF-21

A Haas apresentou hoje o seu novo VF-21, imediatamente antes do início dos testes no Bahrein.

Como todos os monolugares das 10 equipas, o VF-21 baseia-se em grande parte no carro do ano passado e tal como a equipa já tinha revelado, o monolugar não sofreu qualquer tipo de evolução, não foram gastas nenhuma das suas duas fichas de desenvolvimento.

Logicamente, o VF-21 foi modificado para cumprir os novos regulamentos aerodinâmicos para 2021, para além de receber a nova unidade motriz da Ferrari.

Os pilotos da equipa são, como se sabe, Nikita Mazepin e Mick Schumacher, o alemão é o atual campeão da Fórmula 2, sendo que a Haas espera que o VF-21 e o novo motor Ferrari os ajude a subir mais um pouco na grelha, depois do que foi a pior época dos seus cinco anos de existência, quando os pilotos Romain Grosjean, Kevin Magnussen e Pietro Fittipaldi marcaram apenas três pontos no total.

Uma grande questão é saber se Mazepin e Schumacher conseguem mais do que isso, pois são ambos rookies. Os seus mais diretos concorrentes, a Alfa Romeo também beneficia da nova unidade motriz da Ferrari, e isso aliado ao facto já divulgado da Haas não desenvolver o VF-21 ao longo do ano, devido à mudança de foco para 2022, pode impedir que a equipa faça melhor que em 2020.