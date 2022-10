Fórmula 1: Haas agenda conferência de imprensa para Austin, mas pode não anunciar piloto | AutoSport

A Haas agendou para o dia 20 de outubro uma conferência de imprensa no Circuito das Américas em Austin, palco do Grande Prémio dos Estados Unidos da América. Não foi explicado qual o tema da conferência de imprensa, mas alguns relatos sugerem que pode ser para confirmar o próximo patrocinador principal da equipa norte-americana e não para anunciar o piloto que será companheiro de equipa de Kevin Magnussen em 2023.

Neste particular Mick Schumacher ganhou algum ímpeto recentemente e poderá manter o seu lugar, mas o nome de Nico Hulkenberg continua presente como hipótese.