Fórmula 1, Günther Steiner: “vamos dar passos em frente” | AutoSport

Depois de dois anos a competirem no fundo do pelotão, este ano tão longe da concorrência direta, que apenas os dois pilotos da equipa lutam entre si, a Haas tem esperança que a entrada em vigor do novo regulamento, ajude a equipa a regressar ao meio do pelotão.

Aproveitando a realização do GP de Itália, Günther Steiner levou Gene Haas a Maranello para ver como está a decorrer a preparação da próxima temporada no departamento de design da equipa.

“Estas são as coisas que me mantêm a esperança e a toda a equipa, o futuro. Ir lá com Gene, ele não vinha a Itália há três anos, devido à Covid-19 não pôde vir nos últimos anos. Por isso, mostrei-lhe como mudámos, como nos organizamos e como Simone [Resta, o novo diretor técnico] está a liderar o grupo. Penso que ele ficou contente com o que viu, e mais uma vez, aguarda com expectativa o ano 2022, como todos nós. Penso que estaremos prontos. Onde vamos parar, ainda não sei, mas, com certeza, vamos dar passos em frente”.

Simone Resta afirmou que a equipa de design da Haas se divertiu com a oportunidade de começar de novo e que o novo regulamento apresenta uma oportunidade de maximizar o resultado da equipa.

“Acredito que a introdução de um novo conjunto de regulamentos representa uma oportunidade única para a equipa desenvolver ideias a partir do zero, uma vez que não existem referências com os carros existentes. Pode-se ver nos olhos de cada engenheiro o fogo e a ambição de provar que eles podem apresentar o melhor design ou conceito. Com um novo conjunto de regulamentos está-se a tentar desenvolver algo que ainda não existe – isto é muito excitante – e ter aprendido com experiências anteriores é um elemento chave quando se colocam novos desafios com o objetivo de maximizar o resultado da equipa”.