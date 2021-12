Fórmula 1, Günther Steiner: trabalho da Ferrari com motor “é muito encorajador” | AutoSport

Günther Steiner parece entusiasmado com o desenvolvimento do chassis para 2022, mas não deixa de também o ficar, com a unidade motriz da Ferrari, que vai ser montada nos carros. A Haas está na fila para obter a última especificação da unidade motriz italiana, que já deu algumas indicações de ser muito competitiva depois da Ferrari atualizar o sistema de recuperação de energia no final de 202.

Steiner está entusiasmado por experimentar as unidades atualizadas. “É muito encorajador”, afirmou o responsável pela Haas. “Penso que a Ferrari está a fazer bons progressos com o motor de combustão, não só com o sistema híbrido para o próximo ano, mas é o mesmo caso que com o chassis. Não sabemos o que os outros estão a fazer. Sei que eles [Ferrari] disseram que daremos um passo no próximo ano, por isso espero que isso funcione e espero que os outros não tenham feito um mega trabalho! É muito encorajador ver que eles fizeram com o desenvolvimento e que funcionou. Os resultados foram muito melhores no final da temporada para eles”.

A Haas sacrificou 2021 para se focar completamente em 2022, por isso estarão pressionados para obterem bons resultados. Por mais que uma vez, Steiner afirmou que o objetivo é estar entre as equipas que lutam pelo meio da tabela classificativa.