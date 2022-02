Fórmula 1, Günther Steiner: “todos sabemos do que a equipa é capaz” | AutoSport

Günther Steiner já revelou anteriormente que está otimista no regresso da equipa à luta pelos pontos, assim como Gene Haas o fez ainda hoje. Está muito em jogo este ano na Haas, depois de uma época de resultados terríveis – zero pontos em 2021 – e estarem a disputar os últimos lugares da classificação desde 2019 (passaram de terminar em 5º em 2018, para o 9º no ano seguinte). Steiner sabe da importância de recuperar terreno, logo numa época em que todas as equipas vão estar num processo de aprendizagem.

“É excitante estar no ponto em que sabemos que o VF-22 estará em pista dentro em breve”, disse Günther Steiner, após a apresentação digital do novo monolugar da Haas. “Todos sabemos do que a equipa é capaz, já provamos isso no passado e com este novo carro – nascido de um conjunto completamente novo de regulamentos e com a nossa nova equipa de design no local – estou confiante de que podemos mostrar mais uma vez que podemos competir nos fins de semana. Tem sido um esforço tremendo para todos os envolvidos e agora vem a parte divertida de levar o novo carro para o circuito e ligar todos os elementos. A última época foi longa, mas estou confiante de que em 2022 com o VF-22 estaremos no meio do pelotão”.