Fórmula 1: Günther Steiner surpreso com diferenças curtas para pelotão | AutoSport

Na Haas desistiram por completo da época 2021 para tentarem ser competitivos em 2022, à luz dos novos regulamentos técnicos. Só quando começar as disputas em pista é que conseguimos avaliar isso mesmo, mas nota-se algum otimismo comedido na equipa. Ainda assim, Günther Steiner disse ter ficado surpreso com a aproximação às outras equipas no final da época, aproveitando para lembrar uma conversa que teve com Gene Haas no final do ano.

“O Gene disse ‘Günther, tu não me mentiste quando disseste que este seria um ano mau. Disseste que ia ser mau. Tinhas razão. Eu disse: ‘Sim, faço isto há muito tempo e quando fazes o que fizemos, ou o que não fizemos com o desenvolvimento, é assim que vai acabar’. Isto não é magia, se não se desenvolve um carro e os outros o fazem, e nós não tínhamos o carro mais forte para começar. No final da época, fiquei surpreendido com a proximidade que tínhamos. Não deveríamos estar a dois décimos [de segundo] de nenhum dos outros carros porque eles desenvolveram. Estávamos por vezes a dois ou três décimos deles com pilotos estreantes. Não fizemos nada. Eu não sei de onde veio. Infelizmente, não podíamos dar o passo para estarmos à frente deles, mas quanto ao quão perto a distância foi para eles, por vezes fiquei surpreendido”.