Fórmula 1: Günther Steiner pede cautela na substituição do GP da Rússia | AutoSport

O GP da Rússia foi cancelado em resposta à invasão militar russa à Ucrânia e por isso a Fórmula 1 procura uma solução para substituir essa prova, mantendo o número recorde de 23 corridas em 2022.

Com o custo dos transportes a aumentar e a causar pressão ao orçamento das equipas, que têm de cumprir o teto de 140 milhões de dólares, o responsável da Haas, Günther Steiner, pede alguma contenção dos detentores dos direitos comerciais da disciplina para não substituir Sochi por uma qualquer corrida que financeiramente não compense.

“Penso que depende do quanto uma nova corrida influencia o orçamento. Isso está nas mãos da Fórmula 1 e para garantir que não vamos a uma corrida só por ir a uma corrida, especialmente com os custos mais elevados de transporte”, disse Steiner sobre o tema.

Günther Steiner admitiu que se a corrida substituta não pagar a quantia adequada, vale a pena pensar em organizar apenas 22 corridas este ano, imitando o que aconteceu em 2021. “Precisamos de ter a certeza, ou a Fórmula 1 tem de ter a certeza, de que vamos a um local e a quantia é adequada para não perdermos dinheiro se formos a mais este local. Vinte e duas corridas é um bom número de corridas, mas se conseguirmos 23 com a contribuição certa, tudo bem para nós”, concluiu o chefe de equipa da Haas.