Fórmula 1, Günther Steiner: “muito difícil” alcançar o mesmo resultado com Nikita Mazepin | AutoSport

Depois da rescisão unilateral do contrato de Nikita Mazepin, a Haas escolheu Kevin Magnussen para o lugar deixado vago como companheiro de equipa de Mick Schumacher. O responsável da Haas, Günther Steiner, reconheceu que o regresso do Kevin Magnussen “mostrou o que era possível” no GP do Bahrein e reforçou essa ideia dizendo que “muito difícil” alcançar o mesmo resultado com Nikita Mazepin, dada a experiência de Magnussen com a equipa.

“Com certeza, trazer Kevin de volta mostrou o que era possível. Penso que teria sido muito difícil se Nikita e Mick tivessem feito parte da equipa”, salientou Steiner citado pelo GPFans.

Kevin Magnussen terminou a corrida inaugural do campeonato de Fórmula 1 no quinto posto.