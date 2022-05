Fórmula 1: Günther Steiner muito desapontado com resultado em Miami | AutoSport

A corrida dos dois pilotos da Haas ficou comprometida nas voltas após o acidente de Lando Norris e a posterior entrada do Safety Car. Mick Schumacher estava em vias de conseguir pontuar pela primeira vez esta época, mas um toque em Sebastian Vettel na curva 1 do traçado de Miami deitou tudo a perder. O piloto alemão teve de parar na box para trocar a asa dianteira e terminou no 15º posto. Enquanto isso, Kevin Magnussen esteve muito longe daquilo que já fez esta época. Na altura do Safety Car a equipa parou-o para trocar os pneus, após o pedido de Magnussen, mas o piloto acabou a corrida na box depois de um toque em Lance Stroll ter danificado a asa dianteira. Ficou classificado em 16º.

“Quem não fica desapontado depois de um fim de semana como este? Penso que não temos de culpar mais ninguém a não ser a nós próprios”, afirmou um desapontado Günther Steiner ao Motorsport.com. “Estávamos nos pontos, seria talvez possível terminar com os dois carros nos pontos e depois perdemos essa oportunidade no reinício. Muito dececionante, porque penso que os rapazes se reagruparam muito bem, e depois cometemos alguns erros e acabamos por não ter nada. Não foi com nada, acabamos por ficar com peças partidas”.

Se antes de Miami, Steiner apoiava o Schumacher e dizia que os pontos iriam aparecer, após a corrida, o responsável da Haas não tinha tanta paciência, salientando que “não podemos perder pontos como aconteceu”.