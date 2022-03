Fórmula 1, Günther Steiner: “Kevin foi uma decisão simples para nós” | AutoSport

Kevin Magnussen tem 119 corridas na carreira e foi piloto da Haas entre 2017 e 2020, após passagens pela McLaren e Renault. O piloto dinamarquês conseguiu o nono lugar no Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 com a equipa norte-americana em 2018 e a sua última corrida na disciplina foi o Grande Prémio de Abu Dhabi, em Dezembro de 2020.

“Estou encantado por receber Kevin Magnussen de volta à Haas”, comentou Günther Steiner, chefe de equipa da Haas. “Ao procurar um piloto que pudesse trazer valor à equipa, para não falar da riqueza da experiência na Fórmula 1, Kevin foi uma decisão simples para nós”.

O responsável da equipa explicou ainda que “Pietro vai ser o primeiro nesta semana com meio dia de testes na quinta-feira – é uma grande oportunidade para ele, com Mick e Kevin a fazerem o resto do teste antes do Grande Prémio do Bahrain”. Steiner continuou: “Kevin foi uma peça chave nos nossos sucessos anteriores, sobretudo quando obtivemos os nossos melhores resultados na Fórmula 1 em 2018. Continuou a mostrar no ano passado que é um piloto de carros de corrida de elite, acrescentando vitórias e pódios ao seu currículo. Como uma presença veterana tanto na garagem como na sala de engenharia, irá fornecer-nos uma referência sólida com o desenvolvimento contínuo do VF-22. Estamos todos ansiosos por receber Kevin de volta esta semana no Bahrein”.