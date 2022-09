Fórmula 1, Günther Steiner: “fãs iriam adorar” dupla Magnussen/Hulkenberg | AutoSport

A Haas continua sem confirmar a continuidade de Mick Schumacher como piloto em 2023. Günther Steiner, o responsável da Haas, afirmou recentemente que o piloto alemão tinha 50% de hipóteses de manter o seu lugar, depois de ter dito que falta consistência nos desempenhos de Schumacher.

Ao que parece, a Haas reduziu para 3 os candidatos para o lugar de companheiro de equipa de Kevin Magnussen no próximo ano. Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Nico Hulkenberg, que em 2017 acusou o piloto dinamarquês de “o piloto mais anti-desportivo” depois de um episódio entre ambos durante o GP da Hungria. No entanto, Steiner acredita que esse episódio só iria fazer aumentar o interesse dos fãs nessa possível dupla de pilotos.

“Um homem como Nico traz experiência. Penso que os fãs iriam adorar! Mas o que pode um piloto contribuir para tornar a equipa melhor e levar-nos ao topo? Quantos riscos estamos dispostos a correr? Normalmente corre-se mais riscos com um jovem piloto porque não se sabe até onde pode ir”, afirmou o responsável da Haas ao canal RTL.

Sobre a possibilidade de Ricciardo tornar-se piloto da estrutura norte-americana, Steiner salientou que o australiano tem de decidir primeiro o que quer para o seu futuro, fazendo referência ao facto de Ricciardo poder parar durante um ano para tentar um regresso à competição em 2024. “Faz pouco sentido persuadi-lo a fazer alguma coisa. Tem de decidir por si próprio”, disse Steiner. “Se lhe apetecer, vai definitivamente telefonar, senão provavelmente dirá que vai tirar uma licença sabática ou outra coisa qualquer”.