Fórmula 1: Günther Steiner confiante que não são “os mais lentos” | AutoSport

A Haas foi das equipas que menos tempo esteve em pista durante os 3 dias de testes em Barcelona. Apenas no segundo dia a equipa conseguiu um avanço nos trabalhos, no entanto deixou o circuito catalão apenas com 160 voltas dadas e com muito trabalho para fazer na preparação dos próximos dias de testes no Bahrein.

Ainda assim, Günther Steiner continua confiante que o trabalho desenvolvido no inverno vai colocar a equipa de regresso ao meio do pelotão.

“Não penso que sejamos os mais rápidos, mas também não penso que sejamos os mais lentos”, afirmou o chefe de equipa ao Motorsport.com, que ainda explicou que a equipa se deparou com o efeito oscilatório (porpoising) no dia do seu shakedown (no dia antes do início dos testes de Barcelona) e logo tentaram encontrar uma solução.

“Como toda a gente, precisamos de aprender mais sobre o fundo plano e o efeito oscilatório [porpoising]. Penso que todos vão estar em cima disto. As equipas de F1 são muito boas a reagir. Descobrimos no dia de filmagens, e tínhamos pessoal no túnel de vento na mesma noite. O pessoal da aerodinâmica foram logo para lá, para tirar um pouco de pressão”.