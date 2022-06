Fórmula 1: Günther Steiner avisa que Mick Schumacher tem de encontrar um “meio termo” | AutoSport

Depois do acidente durante a corrida do GP do Mónaco, Mick Schumacher teve um fim de semana livre de acidentes no Azerbaijão, mas também com muitas precauções. O piloto alemão não correu riscos em Baku e não foi além do 14º lugar, beneficiando das desistências e do “stop & go” de Nicholas Latifi.

Günther Steiner deixou claro, após a corrida azeri, que o piloto da equipa tem de encontrar o meio termo entre ser rápido e precaver-se de acidentes.

“É com certeza uma situação complicada neste momento para ele e também para a equipa”, disse o responsável da Haas ao Motorsport.com. “Este é um desporto de desempenho, e o que é que preciso num desporto de desempenho? Desempenho. Mas penso que ele fez a coisa certa, porque se ele tivesse estragado [o carro] de novo aqui, quer dizer, isso não seria bom”.

Kevin Magnussen estava a ser o piloto melhor classificado em Baku até que teve de abandonar a corrida sofrendo de um problema que Steiner identificou como sendo algo “na unidade motriz, o V6 ou turbo”. O chefe de equipa da Haas acredita que Magnussen “teria sido oitavo ou nono. O nono era garantido”. Muito longe da posição em que terminou Schumacher.