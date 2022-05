Fórmula 1: Günther Steiner acredita que Mick Schumacher vai chegar aos pontos em breve | AutoSport

Mick Schumacher é um dos 2 pilotos ainda sem pontuar na época de 2022 da Fórmula 1. Ao contrário do seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen apenas não alcançou uma posição pontuável numa das 4 corridas já realizadas. O responsável da equipa, Günther Steiner acredita que Schumacher conquiste os primeiros ponto brevemente e que o facto disso ainda não ter acontecido, se deve à competição feroz no segundo pelotão.

“Quem falhar por pouco, está fora dos pontos neste momento porque o segundo pelotão está muito, muito próximo uns dos outros. Tivemos o Kevin [Magnussen] nos pontos em todas as corridas, exceto uma. Por isso penso que o Mick vai chegar lá, mas precisa de um fim de semana perfeito, caso contrário, este ano não termina nos pontos, porque a competição é tão intensa”.

Steiner também acredita que após Schumacher chegar aos pontos, isso se reflita nas corridas seguintes. “Uma vez que conquiste os seus primeiros pontos, normalmente as coisas vão tornar-se mais fáceis porque ultrapassou um obstáculo. E isso vai motivá-lo a passar para coisas melhores”, concluiu Steiner.