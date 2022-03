Fórmula 1: Guanyu Zhou quer chegar aos pontos | AutoSport

Guanyu Zhou será o primeiro piloto da China a competir na Fórmula 1, escolhido por Frédéric Vasseur para fazer dupla com Valtteri Bottas, e será também o único estreante na competição em 2022.

Zhou passou pela Ferrari Driver Academy e pela Alpine Academy, onde conseguiu terminar no terceiro lugar do campeonato de Fórmula 2 da FIA em 2021, tendo estado em discussão direta grande parte da época com Oscar Piastri, companheiro na Alpine e vencedor da série.

Como grande objetivo para 2022, Zhou quer “aprender o máximo possível, principalmente na primeira metade da temporada, ganhar experiência no campeonato e tentar terminar nos pontos”, como disse ao La Gazzetta dello Sport, acrescentando: “sei que tenho um ótimo carro e uma ótima equipa”.

O jovem piloto afirmou ainda que “muitas pessoas vão estar atentas ao que vou fazer em pista e aos meus resultados. Haverá muita pressão, mas estou acostumado, também pela experiência que ganhei na Fórmula 2 ao aprender a gerir esse tipo de situação”. Zhou ainda espera ter muitos dos seus compatriotas a assistir às corridas, mesmo sem o regresso da China ao calendário. “Mal posso esperar para a estreia em Melbourne, uma pista na qual nunca corri e onde acredito que haverá muitos dos meus compatriotas a torcer por mim” .