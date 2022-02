Fórmula 1, Guanyu Zhou: “Agora tenho que mostrar as minhas capacidades na Fórmula 1” | AutoSport

Guanyu Zhou fará a sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prémio no Bahrein no próximo mês, tendo como companheiro de equipa na Alfa Romeo Valtteri Bottas. Zhou será o primeiro piloto chinês na disciplina, depois de ter passado pelas academias da Ferrari e da Alpine na sua formação como piloto.

A Alfa Romeo escolheu Zhou para seu piloto, mas a decisão foi demorada e acabou por recair sobre o chinês, com a entrada de um patrocinador novo. Questionado pela publicação Blick sobre se quer provar que não é apenas um piloto pagante, Zhou afirmou que “mostrei na Fórmula 2 que tenho o que é preciso para estar na Fórmula 1. Ganhei corridas e lutei pelo título. Agora tenho de mostrar as minhas capacidades na Fórmula 1 também”.

O piloto da Alfa Romeo salientou as dificuldades de ter vindo de um país sem grande tradição automobilística e que teve de enfrentar sozinho. “Na China é muito difícil chegar onde estou agora. Eu tive que perseguir esse sonho com total compromisso desde muito jovem. O risco de não entrar na Fórmula 1 era de 80%. Sempre tive que provar o meu valor na Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2. Tive que vencer corridas e lutar pelo título”.

No ano de estreia na categoria rainha do automobilismo, Zhou tem a expectativa de conquistar pontos.