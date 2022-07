Fórmula 1: “Grandes companheiros de equipa” são chave do sucesso de Hamilton, segundo Mika Häkkinen | AutoSport

Lewis Hamilton chegou ao 300º GP de Fórmula 1 em Paul Ricard, festejando o feito com o segundo lugar na classificação da corrida francesa. Foi o melhor resultado do ano do britânico numa das suas mais difíceis épocas desportivas e num momento em que tanto o piloto como a equipa ainda têm muitos desafios para ultrapassar para chegarem à luta com os mesmos argumentos com Red Bull e Ferrari.

Em jeito de balanço do que foram os 300 GP, o antigo piloto e campeão do mundo de Fórmula 1 Mika Hakkinen, afirmou que o sucesso alcançado por Lewis Hamilton – 103 vitórias, 103 pole position, 187 pódios e 7 títulos mundiais – se vem em parte aos seus companheiros de equipa.

“Para poder ser um vencedor é necessário um grande companheiro de equipa. Ter grandes companheiros de equipa para ter o seu sucesso”, disse Hakkinen em entrevista ao website da Fórmula 1. “É uma parte muito importante e fundamental. Por vezes acontece com sorte; não se pode escolher o companheiro de equipa, mas se olharmos para a lista de companheiros de equipa que Lewis teve, pessoas muito inteligentes, pilotos de corridas extremamente bons, com toda esta combinação, o sucesso tem efeito”.

O finlandês salientou que qualquer bom piloto “precisa de companheiros de equipa sólidos, companheiros de equipa consistentes, tipos inteligentes que possam comunicar bem com a equipa e engenheiros e desenvolver o carro. É uma equipa”. Hakkinen deu o seu exemplo pessoal para reforçar essa ideia. “Quando eu era piloto, sempre respeitei o meu colega de equipa. O meu colega de equipa é meu aliado. Posso aprender com os meus companheiros de equipa”.

Em 16 épocas na Fórmula 1, Lewis Hamilton teve Fernando Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Heikki Kovalainen e agora George Russell, como companheiros de equipa.