Fórmula 1: “grande programa de testes” planeado para Oscar Piastri | AutoSport

Oscar Piastri ficar de fora da grelha de 2022 é uma das maiores injustiças dos últimos tempos na Fórmula 1. O piloto poderá vir a ter uma carreira modesta até, mas conquistar 3 títulos consecutivos nas fórmulas juniores e não ter espaço na disciplina rainha do automobilismo, é injusto. Piastri quer manter-se leal à Alpine, a estrutura que o apoiou na Fórmula 3 e Fórmula 2 e aceitou a função de piloto reserva, sabendo que assim pode estar mais próximo do grande objetivo num futuro a médio prazo.

Para 2022 Piastri confirmou que tem planeado muitos testes com a equipa francesa, um programa “substancial” para um jovem piloto, afiança o australiano.

“Vou estar bastante ocupado apesar de não pilotar tanto, estamos a montar um grande programa de testes”, disse Piastri ao Auto Action. “Nos últimos anos, não tem havido muitos jovens como pilotos de reserva, certamente não muitos jovens pilotos de reserva que têm essa única função. Penso que isso diz muito sobre o compromisso da Alpine para comigo. Também a elaboração deste programa de testes é bastante substancial. Não creio que seja um programa que tivéssemos visto para um jovem piloto, o que também é fantástico”.

Piastri confirmou ainda que não houve conversações com a Alfa Romeo sobre um possível lugar na equipa. “Embora tivesse sido espantoso se eu pudesse estar na F1 este ano, realisticamente, não tenho a certeza se teria sido a jogada certa. Mesmo desde o início, não tive qualquer conversa com a Alfa. Não sei se o meu agente o fez, mas não creio que o tenha feito”.