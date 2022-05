Fórmula 1: Graham Rahal convidou Sebastian Vettel a pilotar um IndyCar | AutoSport

Um comentário sobre o traçado da nova pista de Miami valeu a Sebastian Vettel um convite de Graham Rahal e do seu pai, Bobby Rahal, para o piloto alemão experimentar um IndyCar na mítica pista de Road America quando quiser.

Questionado sobre a sua opinião sobre o Autódromo Internacional de Miami, Vettel foi pouco efusivo, dizendo que preferia “pistas verdadeiramente americanas”, e citou o circuito Road America como exemplo daquilo que queria dizer.

“Certamente o dinheiro que foi gasto para construir [o Autódromo Internacional de Miami], poderia facilmente ter sido utilizado para melhorar os grandes circuitos, como Road America. E de um ponto de vista de condução, penso que seriam muito mais emocionantes”, disse Vettel.

Vai daí, ao saber desta afirmação de Vettel, Graham Rahal, piloto da Rahal Letterman Lanigan Racing na IndyCar Series, escreveu no Twitter que: “Se quiseres testar um IndyCar na Road America, nós certificamo-nos de que isso acontece. Seria uma honra ter-te no nosso carro”. Logo após o convite de Graham, também Bobby Rahal, pai e antigo piloto da IndyCar, utilizou a mesma rede social para confirmar o convite. “Seb, se quiseres está combinado”, escreveu o antigo piloto.

Até agora não há notícias se Sebastian Vettel aceitou ou se considera o convite.

I’ll double down and say it, Seb if you ever want to test an @IndyCar at @roadamerica we will make it happen. Would be an honor to have you in our car! @RLLracing https://t.co/L6OixOu2dS