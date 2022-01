Fórmula 1: GP Itália foi a corrida preferida dos fãs | AutoSport

52.000 fãs da Fórmula 1 votaram e decidiram as 5 corridas preferidas da época passada, na votação promovida pela F1.com.

A última corrida do ano, que decidiu o campeão do mundo de 2021 em Abu Dhabi, não foi o evento mais votado, ficando apenas no segundo lugar, atrás do também caótico GP de Itália. A corrida italiana ficou marcada por novo acidente que envolveu Lewis Hamilton e Max Verstappen, com os dois pilotos da McLaren a aproveitarem e a garantirem o 1-2 para a equipa, com o regresso de Daniel Ricciardo às vitórias em corrida.

A terceira corrida mais votada foi a do GP de S. Paulo, seguida do GP do Azerbaijão e o GP da Hungria no quinto posto.

As cinco corridas mais votadas:

1. GP de Itália – 19%

2. GP de Abu Dhabi – 16%

3. GP de S. Paulo – 10%

4. GP do Azerbaijão – 8%

5. GP da Hungria – 7%