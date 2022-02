Fórmula 1: GP de Portugal volta a ser hipótese | AutoSport

A F1 cancelou o GP da Rússia, na sequência das equipas terem deixado claro que não querem ir a Sochi. O Promotor diz que a corrida não foi cancelada mas sim suspensa, mas é apenas uma questão de perspetiva. A verdade é que seria muito positivo se toda esta situação desse uma volta de 180º, a Rússia recuasse, e fossem criadas condições para a recolocação da corrida no calendário, pois isso seria excelente para os ucranianos, pois significaria que teriam deixado de estar sob ataque e a viver em Paz. Contudo, pelo que se vê e sabe neste momento isso é cada vez mais difícil. Portanto, há que olhar para as alternativas, e a primeira é a Turquia.

Segundo Luís Vasconcelos disse à Sport TV, duas equipas sugeriram voltar a Portugal e a Portimão, mas há dificuldades logísticas, pois o Grande Prémio de Singapupra disputa-se na semana seguinte e vir a Portugal ao invés da Turquia, acrescenta 3.500 Km de distância aos voos, o que com toda a logística necessária complica as coisas. Se a corrida for em Istambul, poupam-se 3.500 Km, que significam cinco ou mais horas de diferença.

De qualquer maneira a hipótese Portugal está em cima da mesa, mas também há a hipótese de pura e simplesmente se ter somente 22 Grandes Prémios.