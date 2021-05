Fórmula 1: GP da Turquia cancelado, Áustria ‘vezes’ dois… | AutoSport

A Fórmula 1 vai voltar a disputar dois Grandes Prémios de Fórmula 1 na Áustria, tal como no ano passado com os GP da Áustria e da Estíria, uma medida que visa ultrapassar o cancelamento do GP da Turquia. A corrida de Istambul foi posta em dúvida depois do Governo britânico ter acrescentado a Turquia à lista de países da zona vermelha, exigindo que todos os que regressassem da Turquia ao Reino Unido, tivessem de fazer duas semanas de quarentena em hotéis. Com a maioria das equipas de F1 sediadas no Reino Unido, e sem qualquer exceção, a exigência de permanecer em hóteis tornou irrealista a realização do evento turco, tal como sucedeu com a final da Liga dos Campeões de Futebol, que se vai realizar no Porto, em Portugal.

A F1 divulgou hoje um comunicado em que revela que o GP da Turquia está cancelado e ao mesmo tempo procedeu a alterações no calendário para permitir corridas em semanas seguidas na na Áustria. Desta forma, o GP de França será a 20 de junho, e as corridas na Áustria terão lugar a 27 de Junho e 4 de Julho.