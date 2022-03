Fórmula 1, GP Bahrein: Yuki Tsunoda “mais tranquilo” do que em 2021 | AutoSport

Yuki Tsunoda mostrou-se forte no GP do Bahrein de 2021, a sua primeira corrida na Fórmula 1. Depois dessa primeira corrida, o japonês teve muitos altos e baixos, de tal forma que não acreditava na renovação do contrato com a estrutura da Red Bull.

Para a sua segunda temporada na Fórmula 1, o japonês explica: “No geral, sinto-me mais bem preparado do que há um ano no Bahrein. […] Não esperava nada no ano passado e nem sempre tive todas as situações sob controlo.”

Tsunoda afirmou ainda que “agora sei o que tenho que fazer para melhorar. Tenho um objetivo claro e estou muito mais tranquilo”, revelou Tsunoda na antevisão do GP do Bahrein. O seu objetivo é, entre outras coisas, errar menos do que no ano passado, “mas não sinto nenhuma pressão”, esclareceu.

“Estou confiante de que posso fazer isso. E não estou preocupado em cometer erros”, disse o piloto da AlphaTauri, que também espera que sua experiência na Fórmula 2 com pneus de 18 polegadas possa ajudá-lo este ano. “A mudança de pneus de 13 polegadas para 18 significa sentimos o carro mais rápido nas curvas de alta velocidade, mas com um maior controlo nessas curvas. Nas curvas mais lentas, com o aumento do peso dos carros, é ligeiramente mais lento. Lembro-me de conduzir o carro de Fórmula 2 com pneus de 18 polegadas e penso que essa experiência poderá ser útil agora”.