Fórmula 1, GP Bahrein, Valtteri Bottas: “sexto lugar quase parece uma pole position” | AutoSport

Valtteri Bottas terminou a primeira qualificação com a sua nova equipa, a Alfa Romeo, sendo melhor que o piloto que o substituiu na Mercedes, George Russell.

Para o finlandês, “terminar no sexto lugar quase parece uma pole position. Foi muito importante para toda a equipa, para sabermos o que é possível fazer e estou muito satisfeito com o que conseguimos na qualificação”.

Questionado por Luís Vasconcelos da SportTV sobre a volta rápida realizada com pneus usados, Bottas explicou que “como tinha um bom ritmo não o queria quebrar tendo pneus usados e depois trocar por pneus novos. No meu caso resultou, seria bom ter dois pneus novos, mas fica para a próxima”.

Valtteri Bottas vai sair da sexta posição da grelha de partida para a corrida de amanhã, a primeira prova realizado pelo piloto na Alfa Romeo.