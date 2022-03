Fórmula 1, GP Bahrein, TL1: Pierre Gasly o primeiro piloto mais rápido da nova era | AutoSport

Pierre Gasly foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP do Bahrein, com o tempo de 1:34.193s, mas os tempos do primeiro treino não devem refletir muito o que pode acontecer logo à tarde na segunda sessão.

Foram visíveis novas soluções em alguns dos novos monolugares que não tinham sido visíveis no teste do Bahrein, como por exemplo os sidepods da Alpine. No entanto, ainda nos primeiros minutos da sessão, a cobertura do sidepod direito do Alpine A522 de Esteban Ocon (Alpine A522/Renault) partiu e ficou espalhada na reta da meta do traçado de Sakhir. Esta situação obrigou à primeira bandeira vermelha da época, para que os comissários de pista pudessem retirar todos os pedaços de fibra de carbono da pista, para além da equipa francesa ter de montar as coberturas dos sidepods do teste do Bahrein no carro de Ocon.

Max Verstappen (Red Bull RB18) saltou para a liderança da tabela de tempos, com cerca de 25 minutos passados na sessão, com o registo 1:34.783s. Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) estava no segundo lugar, a 0.437s do tempo do campeão do mundo de 2021.

Quando Sergio Perez (Red Bull RB18) melhorou o seu tempo e ultrapassou Alonso, subindo ao segundo posto, Esteban Ocon, regressado à pista, conseguiu o quarto melhor tempo, ficando atrás do seu companheiro de equipa. A fechar o top 5 quando faltavam 21 minutos para o fim da sessão, estava Charles Leclerc (Ferrari F1-75).

Com pneus macios e a cerca de 16 minutos para o fim da sessão, George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) estabeleceu o tempo mais rápido com 1:34.629s, ao mesmo tempo que no setor 2, Leclerc fazia pião.

Nesta fase da sessão, os pilotos montaram pneus macios nos monolugares e foram várias as alterações na tabela de tempos. Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT03/Red Bull) passou para a quarta posição; Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes) subiu para o oitavo posto e Nico Hülkenberg (Aston Martin AMR22/Mercedes) entrou para o top 10, no nono posto. Passada uma volta, Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull) passou a ser o piloto mais rápido com o tempo 1:39.193s, seguido dos dois Ferrari, liderados por Leclerc.

Já dentro dos últimos 10 minutos da sessão, Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) saiu para a pista depois de ter estado muito tempo parado na box, mas voltou a entrar logo a seguir. A Alfa Romeo pode estar a sentir problemas no C42 depois de passar pelo mesmo nos 3 dias de teste de pré-temporada neste circuito.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) completou nessa altura a sua melhor volta, subindo ao sétimo posto da tabela.

Até ao final do treino pouco se alterou na tabela de tempos, mantendo-se Pierre Gasly como o piloto mais rápido da sessão inaugural da época.