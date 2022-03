Fórmula 1, GP Bahrein: Repreensões para Yuki Tsunoda e Lance Stroll | AutoSport

Depois de analisados os incidentes de impedimento entre Yuki Tsunoda e Charles Leclerc e o piloto japonês e Lance Stroll, o colégio de comissários decidiu-se por repreensões ao japonês da AlphaTauri e ao piloto da Aston Martin.

No incidente que envolveu Tsunoda e Stroll, os comissários decidiram que “depois de ambos os carros terem visto a bandeira axadrezada no final da sessão, o carro 18 [Lance Stroll], virou repentinamente na curva 8 enquanto o carro 22 [Yuki Tsunoda] se aproximava rapidamente pelo interior, impedindo desnecessariamente o carro 22 e causando o contacto”. Os comissários explicam ainda no relatório que “a equipa não deu qualquer aviso pelo rádio ao piloto sobre a aproximação dos carros, mas considera que o piloto tem a responsabilidade de manter a perceção dos carros à sua volta e que isto aplica-se igualmente na volta após a bandeira axadrezada”.

Entre Tsunoda e Leclerc, “o carro 22 [Yuki Tsunoda] impediu o carro 16 [Charles Leclerc] que estava numa volta rápida com pneus novos na curva 8, fazendo com que o carro 16 tivesse de abandonar a tentativa. O piloto do carro 22 disse que estava a acelerar numa volta de saída para um longo stint, com elevado consumo de combustível. No entanto, os comissários consideram que um piloto numa volta de saída deve estar sempre atento à aproximação de carros mais rápidos e embora isto não tenha criado uma situação perigosa, determinam que se trata de uma violação do regulamento acima referido e impõem uma repreensão neste caso”.