Fórmula 1, GP Bahrein, Q2: Lando Norris, Esteban Ocon e Mick Schumacher não passam à Q3 | AutoSport

Esteban Ocon, Mick Schumacher, Lando Norris, Alexander Albon e Guanyu Zhou não passam para a terceira fase de qualificação do GP do Bahrein, ficando fora dos 10 primeiros da grelha de partida.

Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes) foi o primeiro piloto a sair para pista na Q2, mas não completou a volta rápida, voltando à box. Sendo assim, foi Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) o primeiro piloto a registar um tempo na Q2, com o crono 1:31.461s.

Atrás vinha Max Verstappen (Red Bull RB18), que embora não tenha batido o tempo de Magnussen no último setor, passou para a liderança da tabela de tempos, com 1:30.757s. Sergio Perez (Red Bull RB18) ficou provisoriamente no segundo lugar, mas Charles Leclerc (Ferrari F1-75) bateu o tempo do mexicano e ficou a 0.599s do tempo do neerlandês.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) era apenas quinto e George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) sexto, os dois atrás de Magnussen, Perez, Leclerc e Verstappen. Carlos Sainz (Ferrari F1-75) estava no sétimo posto, seguido de Esteban Ocon (Alpine A522/Renault) e Fernando Alonso (Alpine A522/Renault). Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) fechava o top 10.

Em posição de eliminação a cinco minutos do final da Q2 estavam Mick Schumacher, Lando Norris, Alexander Albon, Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari).

Alex Albon, quando os primeiros carros saíam para a segunda tentativa de volta rápida, agradeceu à equipa o trabalho realizado, possivelmente dando por terminada a sua qualificação.

Zhou não conseguiu entrar para as posições de passagem à Q3, enquanto Sainz estabelecia o segundo melhor tempo. Gasly melhorou o seu tempo e passou para a Q2, relegando Ocon para a zona de eliminação, assim como Schumacher, Norris, Albon e Zhou.