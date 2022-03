Fórmula 1, GP Bahrein, Q1: Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo eliminados | AutoSport

Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Nicholas Latifi foram eliminados na primeira Q1 do ano.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT03/Red Bull) foi o primeiro piloto numa volta rápida, seguido de Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull). Entre os dois pilotos da AlphaTauri, Gasly registou um melhor tempo que o japonês.

Os dois carros da McLaren também saíram juntos para a pista e Lando Norris foi mais rápido que Daniel Ricciardo, mas com tempo mais lento que Gasly. Até que Max Verstappen (Red Bull RB18) e Sergio Perez (Red Bull RB18) estabeleceram as suas primeiras voltas rápidas, com o campeão do mundo a passar para o topo da tabela de tempos, com 1:31.909s, seguido de Perez a 0.474s do seu companheiro.

Esteban Ocon (Alpine A522/Renault) subiu para o terceiro lugar, mas atrás vinha Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) que ficou com o segundo tempo mais rápido, enquanto Mick Schumacher (Haas VF-22/Ferrari) foi o quarto.

Numa altura em que os tempos começaram a cair, Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) surgiu no posto atrás de Verstappen, com Charles Leclerc (Ferrari F1-75) a passar a liderar a tabela de tempos, com o registo de 1:31.471s, seguido de Carlos Sainz (Ferrari F1-75).

A seis minutos do fim da Q1, George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) conseguiu apenas o oitavo tempo e Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) o quinto melhor tempo.

Antes das segundas tentativas, estavam em posições de eliminação, Lance Stroll (Aston Martin AMR22/Mercedes), Nico Hulkenberg (Aston Martin AMR22/Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes), Yuki Tsunoda e Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes).

George Russell tentou nova volta rápida, passando provisoriamente para o quinto posto, acima do tempo anterior do seu colega de equipa. Ricciardo melhorou o seu tempo, mas apenas para o 15º posto, enquanto Norris passou para sexto.

Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari) melhorou o tempo e deixou Tsunoda em posição de eliminação, assim como o surpreendente Daniel Ricciardo, para além dos dois pilotos da Aston Martin e de Nicholas Latifi.