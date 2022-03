Fórmula 1, GP Bahrein: Pilotos da McLaren otimistas depois dos problemas no teste | AutoSport

O monolugar da McLaren passou por muitas dificuldades no último teste de pré-temporada, resultante de um problema de sobreaquecimento dos travões. Com novas soluções nos dois carros, a equipa está otimista que pode recuperar o ritmo que tinha mostrado em Barcelona, aquando dos primeiros três dias de teste.

Lando Norris explicou que a equipa tem “uma melhor compreensão sobre os nossos travões, dos problemas que tínhamos e do que foi resolvido”, mas acrescenta que “a questão é: incendeiam-se ou não? Penso que foi um passo em frente, só não sei ainda qual é o tamanho do passo”.

O companheiro de equipa de Norris, Daniel Ricciardo, que esteve ausente do teste do Bahrein e que perdeu os últimos 15 minutos da segunda sessão de treinos livres devido a uma fuga de água, disse ainda que “parece melhor. Vou ter de confirmar com o Lando. Ele completou um stint longo no final da sessão, foi o que perdi. Parece que fez um bom conjunto de voltas, pelo que espero que tenha resolvido o problema, ou pelo menos ajudado a resolver o problema”.

Para o piloto australiano, “em comparação com os carros mais rápidos, neste momento estamos apenas à procura de mais aderência. Neste momento, essa é a nossa maior amiga na F1 – a aderência – e nunca é suficiente”.