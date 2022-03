Fórmula 1, GP Bahrein: Pierre Gasly: “condições mais quentes da pista ajudaram o carro” | AutoSport

A AlphaTauri esteve em bom plano na primeira sessão de treinos livres, mas na segunda sessão, com temperaturas mais baixas, os carros da equipa italiana estiveram menos bem.

Pierre Gasly adiantou ontem, que as condições mais frescas de sexta-feira à noite no Bahrein pesaram na performance do AT03 da AlphaTauri, com o francês incapaz de manter o ritmo de liderança que tinha mostrado no primeiro treino.

“Tivemos duas sessões muito diferentes”, salientou Gasly. “Chegámos ao topo da tabela de tempos no primeiro treino livre e depois na segunda sessão fomos 13º, por isso dois resultados muito diferentes. Penso que, para nós, as condições mais quentes da pista ajudaram o carro. Lutamos muito com temperaturas mais baixas”.

São notícias más para a equipa, já que a sessão de qualificação será realizadas com temperaturas semelhantes à segunda sessão de treinos, assim como a corrida de domingo.