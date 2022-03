Fórmula 1, GP Bahrein, Pierre Gasly: “Alfa Romeo e Haas estão muito rápidas” | AutoSport

Pierre Gasly conseguiu passar à Q3 e conquistar o décimo posto para a grelha de partida da corrida de amanhã, mas ficou atrás de Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Fernando Alonso. “Conseguimos estar no top 10 na Q3. Estou satisfeito com isso, mas por outro lado mostra que ainda temos trabalho para fazer porque a Alfa [Romeo] e a Haas estão muito rápidas e temos de aumentar o ritmo para encurtar a diferença”, avisou o piloto francês da AphaTauri em declarações à SportTV.

A qualificação de Pierre Gasly foi muito diferente do que se viu na primeira sessão de treinos livres quando foi o mais rápido no final dos 60 minutos. “Não percebi o que se passou na primeira sessão. É um enigma. Vamos tentar compreender. Sabemos que à noite temos mais dificuldades, mas ainda há coisas para analisar”.

O 10º lugar conquistado por Pierre Gasly contrasta com o 16º alcançado pelo seu colega de equipa Yuki Tsunoda. O francês admite que as margens entre as equipas do meio do pelotão são muito curtas. “As três equipas do topo parecem estar noutro planeta – Red Bull, Mercedes e Ferrari – mas no restante do pelotão está tudo muito compacto”.