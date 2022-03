Fórmula 1, GP Bahrein: O regresso das câmaras nos capacetes | AutoSport

As famosas câmaras nos capacetes dos pilotos fizeram parte da transmissão das duas primeiras sessões de treinos livres do GP do Bahrein. Através de uma câmara colocada no capacetes dos pilotos da McLaren, Williams e Alfa Romeo, podemos ver um ângulo mais genuíno do que os pilotos podem ver de dentro do cockpit.

New cars, returning drivers, and some seriously immersive camera angles 🤩



Get up to speed with everything that happened in our first session of the season! 🎥#BahrainGP #F1 — Formula 1 (@F1) March 18, 2022