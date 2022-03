Fórmula 1, GP Bahrein, Max Verstappen: “Temos um bom carro para a corrida” | AutoSport

Max Verstappen esteve no topo da tabela de tempos nas últimas duas sessões de treinos livres e voltou a ser o mais rápido na Q2. No entanto, na fase final da sessão de qualificação, perdeu a pole position para Charles Leclerc por 0.123s.

“A Q2 correu bem, a Q3 foi mais difícil manter o equilíbrio do carro. Ainda assim, foi boa. Temos um bom carro para a corrida e no final é isso que importa. Foi um bom início de uma nova era”, afirmou o campeão do mundo de 2021.

Verstappen disse ainda que o RB18 ainda pode melhorar em algumas áreas, mas que no Bahrein tem de existir um compromisso entre um carro rápido para a qualificação e uma afinação que permita uma boa gestão dos pneus em corrida. “Algumas coisas para melhorar para as próximas vezes, mas aqui, queremos ser bons em qualificação, é certo, mas queremos ter a certeza que o carro funciona bem em corrida, porque os pneus gastam-se mais e é diferente de outras pistas”.