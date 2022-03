Fórmula 1, GP Bahrein: Lewis Hamilton não espera resolução dos problemas do carro | AutoSport

A Mercedes parece estar em maus lençóis para o arranque da época da Fórmula 1. Se o teste de Barcelona correu sem muitos problemas, no Bahrein as coisas não foram assim e o W13 é o carro das equipas da frente que mais sofre com o porpoising (efeito oscilatório). Os pilotos não terminaram a pré-temporada satisfeitos e hoje, do primeiro dia oficial da época, Lewis Hamilton afirmou que não espera “grandes mudanças” no carro desde o final do teste na semana passada.

“Nada mudou neste momento”, disse o piloto britânico, citado pelo RaceFans.net. “Penso que, obviamente, aprendemos muito no teste, como todos terão aprendido. Realmente espero que os rapazes tenham arranjado algum tipo de solução para este fim de semana e quando eu entrar no carro hoje, sentir-me melhor, mas sei que não há uma grande mudança num espaço de tempo tão curto, por isso ainda teremos muito provavelmente alguns dos problemas que tivemos na semana passada”.

A primeira sessão de treinos livres do GP do Bahrein começa às 12 horas (em Portugal continental).