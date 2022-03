Fórmula 1, GP Bahrein: Kevin Magnussen encorajado pelo desempenho nos treinos | AutoSport

Kevin Magnussen voltou à Fórmula 1 numa altura em que as alterações ao regulamento técnico podem permitir uma alteração na ordem das equipas e com isso, a Haas pode regressar ao meio do pelotão e lutar por pontos, depois de algumas épocas dececionantes.

O piloto dinamarquês ficou agradado com o primeiro dia de treinos e salientou que o VF-22 é forte nas simulações de corrida.

“Voltei a sentir-se bem no carro o dia todo, como na semana passada”, disse Magnussen citado pelo Motorsport.com. “No TL1 estivemos mais concentrados no ajuste da corrida e na sensação de corrida, e não estávamos a tentar estabelecer um tempo rápido por volta. No TL2 fizemos uma simulação de qualificação, ainda não o fizemos totalmente, mas mais como uma simulação de qualificação e isso melhoramos os tempos, mas penso que os stints longos foram o que realmente me encorajou. O carro esteve tão consistente e os tempos por volta foram realmente fortes”.

Sobre a possibilidade da Haas voltar aos lugares pontuáveis, aos dias das primeiras épocas na disciplina, Magnussen é mais cauteloso. “Tenho experiência suficiente neste desporto para saber que não se pode ter a certeza de estarmos bem até que a época termine, basicamente, mas tem sido certamente um bom começo até agora. Até agora só fizemos dois treinos, pelo que veremos como corre o resto do fim de semana”.