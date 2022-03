Fórmula 1, GP Bahrein, Kevin Magnussen: “é bom ser sétimo” | AutoSport

A Haas provou que os bons sinais dados nos testes de pré-temporada não foram pontuais. Hoje Kevin Magnussen conquistou o sétimo lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã e embora tenha que terminar as 57 voltas da prova dentro do top 10 para poder pontuar, o piloto dinamarquês está “muito satisfeito com tudo e muito agradecido por esta oportunidade”.

Em declarações à SportTV, Magnussen explicou que o problema hidráulico sentido durante a sessão comprometeu o rendimento do carro. “Pelo que vimos, pensávamos que tínhamos reparado o problema, mas comprometeu a Q2 em que apenas fizemos uma volta, a Q3, apenas uma volta também, por isso é bom ser sétimo”.

A Haas conseguiu ter os dois pilotos entre os 12 primeiros qualificados, com Mick Schumacher a ser eliminado na Q2 com o 12º melhor tempo.