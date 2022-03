Fórmula 1, GP Bahrein: Horários | AutoSport

A competição a sério da “nova” Fórmula 1 começa este fim de semana. O GP do Bahrein marca o arranque da época em que quase tudo é diferente. O regulamento técnico sofreu uma revolução resultando em monolugares completamente diferentes daqueles que vimos em pista até ao final da espetacular temporada passada (pode ler mais sobre as alterações ao regulamento, aqui).

Esta pré-temporada foi provavelmente a mais difícil para determinar a ordem das equipas e como tal, a expectativa para o desenrolar da corrida é alta. Red Bull, Ferrari e Mercedes parecem estar na frente do pelotão, mas as diferenças para o resto das equipas parece ter diminuído e as 3 equipas que terminaram no fundo da tabela classificativa em 2021, estão mais próximas das restantes.

O Circuito de Sakhir, no Bahrein, albergou o primeiro GP que se realizou no Médio Oriente, em 2004, e é uma pista em que se realizam grandes corridas. Situa-se praticamente no meio do deserto e por isso a areia por vezes incomoda os pilotos. Desde 2014 que se realiza à noite, tem longas retas e ganchos lentos, que permitem muitas ultrapassagens. Esta é uma pista em que a gestão dos pneus é muito importante, sendo a tração, chave para uma forte qualificação e ritmo de corrida. O GP começa ao final da tarde local, pelo que as temperaturas descem à medida que a corrida se desenrola, afetando o comportamento dos pneus.

O GP do Bahrein é propenso a períodos Safety Car, principalmente na fase inicial da corrida e no período final desta. O Safety Car entrou em pista em cada um das últimas cinco corridas e por quatro vezes aconteceu na abertura ou nas cinco voltas finais.

1º GP 2004

Voltas 57

Circuito 5.412 km

Corrida 308.238 km

Recorde 1m31.447s (Pedro de la Rosa, 2005)

Horário

Sexta-Feira, 18 Março

Treino livre 1 12:00 – 13:00

Treino livre 2 15:00 – 16:00

Sábado, 19 Março

Treino livre 3 12:00 – 13:00

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 20 Março

Corrida 15:00